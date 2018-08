Taxify laienes uutele turgudele

Transpordiplatvorm Taxify laienes Portugali elanike arvult teise linna Portosse ning avas teenuse Küprose pealinnas Limassolis ja neljas Tšehhi linnas – Ostravas, Plze?is, Olomoucis ja České Bud?jovices, teatas ettevõte.

Taxify asutaja ja tegevjuht Markus Villig ütles pressiteate vahendusel, et laienemisplaanides on pealinnade kõrval üha enam ka väiksemad linnad. “Eesti näitel võib öelda, et isegi mõnekümne tuhande elanikuga linnas võib olla teenuse järele nõudlus. Lisaks on neil, kes palju reisivad, uues riigis või linnas mugav kasutada juba tuttavat teenust,” rääkis ta.

Sel suvel on Taxify laienenud veel Rumeenias ja Mehhikos.

Taxify on 2013. aastal asutatud eestimaine tehnoloogiafirma, mis arendab ülemaailmset transpordiplatvormi. Taxify tegutseb üle 25 riigis ning seda kasutab üle 10 miljoni inimese.