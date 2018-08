Tulevane ettevõtlusminister: minu selgest maailmavaatest on kasu

Ainult tellijale

Tulevane ettevõtlusminister Rene Tammist ütles, et rohetehnoloogiatesse panustamine on tohutu trend, mida ei saa ka Eestis kuidagi ignoreerida.

„Taastuvenergia Kojas on väga selge visioon minna aastaks 2030 üle taastuvate allikate kasutamisele. Mis puudutab minu rolli ministrina, siis need seisukohad sünnivad erakonnas ühisloomes,“ ütles ta intervjuus Äripäevale.

Võtsin kaalumiseks põhjalikult aega ja mõtlesin selle peale pikalt. Kui on valida, kas midagi reaalselt ära teha või valitsust kritiseerida, siis ma kindlasti eelistaksin esimest. See oli ka põhiline ajend, miks ma väljakutse vastu võtsin.

Kas te olete selles rollis pigem asendaja või on see platvorm tulevaste valimiste jaoks?

Urve Palol oli selgelt oma käekiri, oma eesmärgid. Minul ministrina saavad olema oma sihid ja oma käekiri. Minu prioriteet on e-riigi arendamine, iseäranis partnerlus meie väga eduka idukogukonnaga, siis Eesti ekspordipotentsiaali tugevdamine ja tõhusam energiakasutus hoonetes.

Eesti e-teenuste kasutajasõbralikkus on saanud kriitikat, samuti on olnud väljakutseid turvalisuse poolel. Nende teemadega tuleb tegeleda, aga ka siis on küsimus, kuidas e-riiki arendada. Mis on uudsed teenused ja kuidas riik oleks tänu e-teenustele nähtamatum? Sellele ma sooviksin keskenduda. Valitsus on nendeks eesmärkideks eraldanud 118 miljonit eurot.

Teine prioriteet on ekspordipotentsiaali tugevdamine. Ligi 70 protsenti ekspordist moodustab praegu tööstus ja küsimus on, kuidas tuua tööstusesse rohkem digitaliseerimist ja automatiseerimist, kuidas lisandväärtust tekitada tootearendusega.

Veel üks prioriteet on tõhusam energiakasutus hoonetes, mille jaoks on ka valitsus leidnud lisaraha. Nüüd peab siis täpsemalt sihiku paika panema. Selle kohta on mul mõned mõtted ja ka teistes valdkondades mõningaid konkreetseid ettepanekuid, aga astume praegu üks samm korraga ja annan nendest kavadest kindlasti lähiajal teada.

Kui ministriks olemise aeg läbi saab, kas kavatsete jääda aktiivsesse poliitikasse?

Jah. Sotsiaaldemokraatlik Erakond on teinud mulle ettepaneku kandideerida riigikogu valimistel ja ma olen selleks väljakutseks valmis ja kindlasti ka valimistel kandideerin.

Mis see piirkond võiks olla, kus te kandideeriksite?

Selle kohta on veel vara midagi öelda.

Mis piirkonnast te ise pärit olete?

Mina ise olen pärit Tartust, ma olen tartlane, aga viimased aastad elanud Tallinnas.

Mida tähendab teie jaoks see, et te asute sellesse ametisse niivõrd lühikeseks ajaks? Kuidas seda aega planeerite, et midagi päriselt ka ära teha?

Kindlasti need väljakutsed on suured ja eesmärgid on pikaajalised, aga ma keskendun oma vastutusvaldkonnale. Siin on eelarve olemas ja kindlasti annab asju ära teha. Annan teada, millised algatused mul tulevad.

Kas see periood on piisavalt pikk, et tegudel saaks olla mõju?

Jah, ma näen seda. See teema tuli ka erakonna juhatuses üles, et kuidas nende kuude jooksul fookust seada, et sellel oleks mõju. See mõju saab olema kindlasti nähtav.

Mis võimaluse annab ministrikoht teie ja samas teie jaoks olulise taastuvenergia valdkonna jaoks?

Nagu ma ka erakonna juhatusele kinnitasin, siis minu töö Taastuvenergia Kojas saab selge joone alla. Ministri funktsioon on midagi muud. Vähem kui nädala pärast saab Taastuvenergia Koda uue juhi ja mina selles funktsioonis enam ei jätka. Mingeid ärihuve mul selles sektoris ei ole ning ma ei ole ka sõlminud mingeid kokkuleppeid kellegi esindamiseks sellest sektorist.

Minu maailmavaade selgelt on aga see, et rohetehnoloogiatesse panustamine on mõistlik. See on globaalne megatrend, millest Eesti ei tohiks kõrvale jääda. Sotsiaaldemokraadid kujundavad oma seisukohad ühiselt ja neid positsioone me ka kaitseme ja kindlasti sellesse protsessi ma oma maailmavaadet peegeldan.

Kui ärihuvid kõrvale jätta, kas taastuvenergia valdkonnale võiks teie ministriks asumine mõjuda positiivselt?

Ma kindlasti laiendaksin rohetehnoloogiat veel laiemalt. Puhas energia, puhas toit, jäätmevaba majandus, ökoinnovatsioon. Neil teemadel on järjest suurem mõju. Vaatame, milliseid eesmärke on seadnud globaalsed ettevõtted, nagu näiteks Apple, Facebook või IKEA. Nad kõik on andnud teada oma eesmärkidest, mis puudutavad taastuvenergiat, CO2 heitme vähendamist, jäätmete tekke vähendamist. See on üks osa nägemusest, mida ettevõtted, aga ka sajad linnad, regioonid ja mitmed riigid kultiveerivad. See on tohutu tõmme. Seda ei saa me kuidagi ignoreerida.

Kas see tuleb kasuks, kui ettevõtlusministri kohale astub inimene, kellel on sellised põhimõtted? Te võitlete endiselt tulihingeliselt selle eest.

Nagu ma kinnitasin, siis vahe minu senisel tegevusel ja minu tegevusel ministrina saab olema. Seisukohad rohetehnoloogia arendamises, energiapoliitikas sünnivad erakonnas ühisloomes, aga minul on ekspertiis siin valdkonnas olemas. Selgest maailmavaatest on kasu, ma usun.

Nii et Eesti riik võiks rohelisema tuleviku nimel astuda suuremaid samme?

Ma usun küll.

Kas tunnete ise, et saate ministrina selles valdkonnas midagi rohkem korda saata?

See valdkond konkreetselt on minister Kadri Simsoni kureerida, mis puudutab energiapoliitikat. Aga innovatsiooni osas saan ma väga palju ära teha.

Mis aastaks võiks lõppeda põlevkivi kaevandamine?

Siin tuleb eristada minu positsiooni. Taastuvenergia Kojas on väga selge visioon minna aastaks 2030 üle taastuvate allikate kasutamisele. Mis puudutab minu rolli ministrina, siis need seisukohad sünnivad erakonnas ühisloomes. Seni on Sotsiaaldemokraatlik Erakond juba aastaid hoidnud seisukohta, et taastuvenergiale üleminek on mõistlik, seda tuleks järk-järgult teha.

Kas põlevkivisektor peaks mures olema?

Ma ei usu, et sotsiaaldemokraadid radikaalselt oma seisukohti ümber hakkavad vaatama. Eks sotsiaaldemokraadid kujundavad kõikides seisukohtades oma positsioonid ja siis neid ka ühiselt kaitstakse.

Milline ettevõtluse ja ettevõtjate esindaja teist ministrina saab?

Ma usun, et ma olen näoga ettevõtjate poole. Ka oma varasemas töös tundsin puudust partnerlusest riigiga ja ma loodan, et minust saab hea partner ettevõtjatele. Väga selged sihid selles valdkonnas mul on ja loodan siin ka ettevõtjate koostööle nende elluviimisel.

Kas võib tekkida vana kooli ettevõtjatega vastuolu, kui vaadata teie põhimõtteid ja eelmist ametikohta?

Ma ei usu. Kui vaadata küsitlusi, mis ettevõtjate seas on hiljuti tehtud, siis need probleemid, mida ma ka välja tõin – lisandväärtuse kasv, tööstuse digitaliseerimine, tootearendusega seotud küsimused –, neid tunneb selgelt ka tööstussektor. Ma loodan, et see partnerlus tuleb hea ja konstruktiivne.

Kuidas oleksite teie ministrina lahendanud tselluloositehase olukorra?

Minu kogemus taastuvenergia sektorist on see, et tuleb inimestega palju suhelda, neid kaasata otsustusprotsessi. Mured on põhjendatud ja kui inimestele asja selgitada, kaasata, olla avatud, on võimalik ka paljusid probleeme lahendada ja ennetada.

Kas tunnete, et astute nüüd olukorda, kus ettevõtjatel on usaldus ettevõtlusministri vastu kadunud tselluloositehase konflikti tõttu?

Need on eelmised otsused, mis on tehtud varasema ministri või siis valitsuse poolt. Konkreetselt vist Urve Palo selle teema eest tegelikult ei vastutanud. Siin olid teised kolleegid. Aga minul saab olema oma käekiri.