Linnamäe äripartner võtab 800 000 eurot dividende

Äripäev 11. august 2018, 10:00

Maksuekspert ja hiigelettevõtja Margus Linnamäe äripartner Aare Kurist võtab enda nõustamisfirmast 800 000 eurot dividende.

“Tegevused on seni ka?ivitunud ainult va?ga piiratud mahus, kuna pole leitud sobivaid investeerimisobjekte nimetatud tegevuste ka?ivitamiseks suuremas mahus,” selgitas Kurist majandusaasta aruandes. Forestec on selle asemel osutanud hoopiski finants- ja ärinõustamise teenuseid ning teinud ka mõned finantsinvesteeringud.

Kuristi portfellis on olulisel kohal 2% suurune osalus Linnamäe valdusfirmas MM Grupp, mis toob ettevõtjale ka tublisti tulu. Äripäeva Rikaste TOPis mullu 187. koha pälvinud Kuristil on lisaks aga ka täiesti oma ettevõte Forestec Eesti, mis oli algselt kavandatud tegutsema metsamajandamise ja maaturismi sektoris, ent on sujuvalt muutunud nõustamisfirmaks.

Juba pikemat aega on Forestecile kuulunud Maltal registreeritud investeerimisfirma KUFRA Investments (Malta) Inc. Mullu tegi firma aga ka kaks uut ostutehingut: septembris suurendas firma 8 protsendipunkti jagu ehk 24 protsendini osalust veebiraamatukogu pidavas OÜs Raamatukogu. Lisaks ostis Forestec aga detsembri alguses osaluse firmas GVP Holdings.

GVP taga on kinnisvaraärimees Peter Gage Morris ühes äripartneri Hindrek Leppsaluga. Varem BlueSpark Company nime kandnud valdusfirma siht on investeerida tütarfirma California Maja kaudu kinnisvaraprojektidesse Portugalis, et osaleda Portuguese Golden Visa Programis (GVP), mis võimaldab suurinvestoritel saada riigis eritingimustel residentsus.

Eestis osaühinguna registreeritud California Maja ise investeerib Portugali omakorda läbi tütarfirma, mis on sedapuhku asutatud Hollandis GVP Investment B.V. nime all. Investeeritud on nii elamu- kui hotelliprojektidesse.

Näiteks on Hollandis registreeritud firmal osalus Lissaboni südalinnas asuvas viietärnihotellis The Vintage Lisboa Hotel. Samuti on investeeritud projekti arendada Portos asuv jõeäärne kinnisvara umber luksuslikuks hotelliks. Rebello Luxury Hotel Porto ehitustegevus peaks algama tänavu, selgub California Maja aruandest.

Samas arendab Hollandis registreeritud ettevõte näiteks ka Lissabonis asuvat 19. sajandist pärit luksuslikku hoonet ümber luksuslikeks apartementideks. Ka selle projekti ehitus peaks tänavu algama.