Elektrilevi ostab ELMO

Äripäev 13. august 2018, 14:20

Eesti Elektrimobiilsuse Programmi (ELMO) kiirlaadimistaristu enampakkumise võitjaks osutus ainukese kvalifitseerunud pakkumusega Elektrilevi OÜ.

Pakkumuse summaks oli 350 000 eurot.

Elektrilevi juhatuse liige Taavo Randna ütles, et laadimistaristu on sisuliselt osa elektrivõrgust – selle arendamine, koormuste juhtimine ja asukohtade valik eeldab tihedat koostööd võrgu planeerimisega. Ta lisas, et erinevate taristute ühishalduse abil on Elektrilevil võimalik ka elektriautode laadimisvõrgustikus toimetada kuluefektiivsemalt. „Mitme võrgu koos haldamine on kasulik nii uute kui ka olemasolevate taristute jaoks. Oleme seni sünergiat ja kulusäästu näinud elektri-, tänavavalgustuse- ja kiire interneti võrgu koos haldamisel,“ ütles Randna.

Tema sõnul on Eestis riik seni elektriautode laadimisteenusele peale maksnud. "Elektrilevi näeb, et kuluefektiivse majandamise ja taristute ühishaldusega on võimalik ELMO muuta kasumlikuks,“ ütles Randna. Elektrilevi ootuste kohaselt peaks Eestis kümne aasta pärast iga kolmas uus auto olema elektriauto.