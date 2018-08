Läti elektrifitseerib idasuunalise raudtee

Ainult tellijale

Lätis elektrifitseeritakse sadu kilomeetreid raudteid, enam kui 400 miljoni eurone projekt peaks valmima 2023. aastaks, vahendab Läti rahvusringhääling.

Esimeses faasis elektrifitseeritakse Daugavpilsi-Krustpilsi, Reþekne-Krustpilsi ja Krustpilsi-Riia raudteelõigud, selgub Läti Raudtee (LDz) väljakuulutatud hankest. Riia-Krustpilsi-Daugavpilsi raudtee on 218 kilomeetrit pikk, Krustpilsi-Reþekne raudtee on osa Moskva-Ventspilsi suunalisest raudteest ning selle pikkus on 95 kilomeetrit.

Kõigil kolmel liinil asendatakse või rajatakse nullist elektriliinid, signaalsüsteemid ja kommunikatsioonid. Põhimõtteliselt renoveeritakse kogu ida-lääne suunaline raudtee ning tulemuseks on täielikult elektrifitseeritud transiidikoridor Venemaaga. 425 miljonit eurot maksvast projektist katab Euroopa ühtekuuluvusrahastu 347 miljonit eurot.

Praegu peab Läti Raudtee läbirääkimiskõnelusi Euroopa Investeerimispangaga omaosaluse katmiseks laenu abil.