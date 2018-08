0-eurostest sai ootamatult menukas äri

Karl Marxi 200. sünniaastapäevaks tema sünnilinnas Trieris välja antud 0-eurosed on saanud ootamatult populaarseks, kirjutab agentuur dpa.

Praeguseks on müüdud juba üle 100 000 eksemplari suveniireurosid, millel on saksa filosoofi, sotsioloogi ja majandusteadlase pilt.

Kupüüride järele, mida saab osta 3 euro eest, on erakordselt suur nõudlus, kommenteeris linna turismitoodete vahendaja Trier Tourismus und Marketing GmbH juht Hans-Albert Becker. Tema sõnul on meene-rahatähed jõudnud juba 40 riiki ning eriti usinasti omandavad neid Aasia elanikud – Hiinasse on neid saadetud juba kuni 30 000 tükki. Peamiselt ostavad neid ettevõtted, kes kingivad neid oma partneritele ja töötajatele, lisas Backer.

Minimaalne kogus, mida saab tellida, on viis pangatähte. Deutsche Welle kirjeldab, et lillat tooni kupüür on veidi suurem 20eurosest ning see on väga sarnane pärisrahale – see on trükitud spetsiaalsele turvapaberile, millel on veemärgid, hologrammid, turvaniit ja kümnekohaline seerianumber.

Marx sündis 1818. aasta 5. mail Saksamaal Trieris ning ta on linna kuulsaim kodanik.