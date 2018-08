Metsas võib jälle lõket teha

Tänasest lõpeb suure tuleohuga aeg Eesti territooriumil. Suure tuleohuga aja lõpetamisel lähtuti eelkõige muutunud ilmastikuoludest, sest tänu vihmasadudele on suur tuleoht looduses vähenenud, teatas päästeamet.

Sellegipoolest on nii grillimisel kui ka lõkke tegemisel metsas, maastikul ja koduaias oluline silmas pidada peamisi tuleohutusnõudeid.

Pea meeles, et:

" Metsas liikujatel on lõkke tegemisel ja grillimisel soovitav kasutada riigimetsa majandamise keskuse lõkkekohti, mille asukohad on leitavad internetilehelt www.rmk.ee. Infot avalike lõkkekohtade ja grillimisplatside kohta saab ka kohalikest omavalitsustest.

" Kodus tuld tehes, tee lõkkease mittesüttivale pinnale ning hoia käepärast esmased kustutusvahendid.

" Lõket tohib teha vaid nõrga tuulega - kuni 5 m/s.

" Lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta, lõkkel tuleb lasta lõpuni põleda, lõkkejäägid kustutada veega või summutada liivaga.

Ühtlasi tuletab päästeamet meelde, et kulupõletamine on Eestis keelatud aastaringselt.