Nordica võitis lennuhanke Rootsis

Äripäev 14. august 2018, 14:52

Eesti lennufirma Nordica tütarettevõte Regional Jet OÜ võitis hanke Rootsi siseliini teenindamiseks.

Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuhi Toomas Uibo sõnul on Eesti ettevõttel selle liini teenindamisel varasemaid kogemusi. „Pakkusime juba 2016. aastal Nextjetile samal liinil allhanketeenust ja meil on seetõttu hea ülevaade osutatava teenuse kulubaasist. Julgen öelda, et Eesti lennufirma jaoks on tegemist väga positiivse sündmusega ning me oleme saavutatud kokkuleppega igati rahul,” lausus Uibo.

Eesti lennufirma Nordica käitab 19 lennukit ja on seega Eesti läbi aegade suurim lennuettevõte. Nordica ekspordib edukalt lennuteenuseid nii Rootsi, Taani, Poola kui ka Hollandisse ning annab tööd rohkem kui 450 lennundusspetsialistile Eestis ja välisriikides.