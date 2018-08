Hull olukord liikluses tõi kaasa liikluskindlustuse hinnatõusu

Liikluskindlustuse fondi (LKF) andmeil oli tänavu esimesel poolaastal kokku 17 750 liikluskindlustuse juhtumit, mille keskmine kahju oli 1953 eurot. Keskmine liikluskindlustuse aastamakse on 139 eurot.

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on liikluskindlustuse keskmine kahju suurenenud 17 protsendi võrra, liikluskindlustus on aga kallinenud 15 protsenti, vahendas fond.

Fondi juhi Mart Jesse sõnul on liikluskindlustuse hinnatõus tingitud peamiselt sellest, et liiklusõnnetuste arv pidevalt kasvab ning keskmine kahju on tõusnud 2000 euro lähedale. Kui eelmise aasta kuue kuuga said kindlustusandjad liikluskindlustusest 1,7 miljonit eurot kahjumit, siis tänavu samal ajal oli kasum 0,4 miljonit eurot.

Kindlustusmaksete summa oli 52,3 miljonit eurot, mida on 17 protsenti rohkem võrreldes mullu kuue kuuga.

Esimese poolaasta suurim liikluskindlustuse kahjujuhtum oli veebruaris, kui alkoholijoobes veokijuht sõitis ette rongile, mille tulemusena see paiskus rööbastelt välja. Kahjujuhtum ületab 1,2-miljonilist liikluskindlustuse varakahjude hüvitispiiri, kuid lõplik summa on veel selgitamisel.

Liikluskindlustus on kohustuslik kindlustus, mille alusel kindlustusselts hüvitab kannatanule liiklusõnnetuse põhjustaja tekitatud kahju. Samuti korraldab LKF vaidluste lahendamist.