Putin ja Merkel hakkavad Nord Streami üle arutama

Äripäev 17. august 2018, 11:51

Homme leiab aset esimene Vene riigipea külaskäik Saksamaale viie aasta jooksul. Angela Merkel ja Vladimir Putin arutavad ka Eesti jaoks tüliküsimuseks oleva Nord Streami gaasitoru üle.

Kuigi mõlemad osapooled pole kohtumist ülemäära tähtsustanud, ootavad Bloombergi ajakirjanikud kohtumist huviga – alles paar nädalat tagasi nimetas USA president Donald Trump Saksamaad täielikult Venemaa kontrolli all olevaks.

Meedia ootab homselt kohtumiselt, et Merkel ja Putin võtaksid jutuks ka Nord Stream 2 ehitusega seotud küsimused. Bloombergi allikate kohaselt lähebki Putin Berliini just selles küsimuses Merkeli heakskiitu otsima. Kuid mitte ainult: kuna Iraani sanktsioonide küsimuses on USA ja Euroopa Liit eri meelt ning suhteid tumestavad ka kaubanduspinged, siis loodab Venemaa Euroopa Liidule sel ajal rohkem läheneda. Kuigi päevakava näeb ette ka Süüria ja Ukraina küsimuse, siis vähemalt viimases mingit edenemist ei oodata. Süüria on Merkeli jaoks valus teema, sest just sealne sõda ajendas Merkelit 2015. aastal põgenikele piire avama, mis tõi kaasa pagulaskriisi, mis siiamaani Euroopas kirgi kütab.

Venemaa ja Saksamaa suhted on alates Ukraina kriisist saadik keerulised olnud: ühelt poolt on Saksamaale oluline Vene gaas ning teatud määral on riikide vahel piisavalt sümpaatiat, et aeg-ajalt mõni kõrge Saksa poliitik räägiks Venemaale pandud sanktsioonide lõdvendamisest. Sanktsioonide lõpetamiseks lobistavad usinalt Saksamaa firmad. Teisalt on liidukantsler Merkel tuntud kui terav Putini kriitik.