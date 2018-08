Superkarikas tõi 5 miljonit eurot turismitulu

Äripäev 17. august 2018, 14:41

EASi turismiarenduskeskuse hinnangul tõi UEFA Superkarikas Eestisse ligi 5 miljonit eurot turismitulu.

Jalgpalliliidu sõnul saabus kolmapäeval Tallinnas toimunud UEFA Superkarika finaaliks Eestisse ligikaudu 10 000 väliskülalist, kelle hulgas oli ligi pool tuhat välisajakirjanikku. Superkarika finaali huvilised jätsid Eestisse hinnanguliselt 5 miljonit eurot ning lisaks otsesele majanduslikule kasule, on suursündmuse mõju Eestile kui turismisihtkohale oluliselt laiem, teatas EAS.

„Kõigi eelduste kohaselt saabus enamik jalkafänne Eestisse lennukiga ning on teada, et keskmine lennukiga saabunud külastaja jätab siia ligi 400 eurot. Kui arvestada veel lisaks tavapärasest kõrgemad majutushinnad, siis saamegi prognoosida selle ürituse abil saadud ligi 5miljonilist turismitulu,” ütles EASi turismiarenduskeskuse juht Annely Vürmer.

Vürmeri sõnul on lisaks turismitulule oluline ka reklaam Eestile tänu teleülekannetele ning tippklubide ja nende superstaaridest mängijate sotsiaalmeediakanalite postitustele. „Rohkearvuline välisajakirjanike kohalolek annab kindlust, et hea sõna Eestist kui suurepärasest riigist suursündmuste korraldamiseks levib ja need, kes otsivad uut sihtkohta oma ürituseks, kaaluvad Eestit,“ sõnas Vürmer.