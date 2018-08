Valitsus läheb idapiiri plaaniga ilma allahindlusteta edasi

Valitsus otsustas eile, et idapiiri väljaehitamine jätkub täies mahus nii, nagu seda näeb ette politsei- ja piirivalveameti (PPA) projekt: piiri hind on hinnangu kohaselt ligi 190 miljonit eurot ja see valmib aastaks 2026.