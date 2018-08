Põllumehed saavad suure kuluhüvitise

Ainult tellijale

Gorban ütles, et tal on hea meel, et põllumajanduskindlustus üldse tõstatunud on. „Erinevate kriiside puhul kiputakse keskenduma sellele, millised on lühiajalised meetmed sektorite abistamiseks. Samas on vaja ka pikaajalisemat lahendust ja vaadet, kuidas kriisiks ette valmistuda. Põllumajanduskindlustus on üks selline lahendus,“ rääkis Gorban Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Põllumajanduskindlustustoetus ei ole Gorbani sõnul uus samm, kuna tänaseks on selle tarbeks riigieelarvest raha eraldatud juba 20 aastat. Paraku ei ole toetuse tingimused olnud eriti head ja põllumehed ei ole kippunud seda eriti kasutama. Näiteks eelmisel aastal maksti kindlustustoetust üheksale taotlejale, vähem kui 10 000 euro ulatuses.

Kuna kindlustusseltsid ei paku täna saagikindlustust põllusaadustele, on senimaani Eestis põllumajanduskindlustustoetust taotlenud vaid loomapidajad. Selleks, et saagikindlustustoote pakkumine muutuks ka kindlustusseltsidele atraktiivsemaks, ongi maaeluministeerium Gorbani sõnul algatanud maaelu arengukava muudatust. Toetus peaks asendama senise riikliku põllumajanduskindlustusetoetuse ja rakenduma järgmisel aastal.

Kuula täispikka intervjuud Marko Gorbaniga hommikuprogrammist alates 46:40

„Meie turu väiksuse tõttu pole saagikindlustus seni Eestis atraktiivne olnud,“ rääkis Gorban. Seega on Gorbani sõnul maaeluministeeriumi samm kindlaks sõnumiks kindlustusmaakleritele, et saagikindlustuse tootega tasub turule tulla ja et riik toetab seda ettevõtmist.

Põllumajanduskindlustustoetus töötab põhimõttel, et põllumehele hüvitatakse osa kindlustusmaksete kuludest. Gorbani sõnul on hüvitise suurus 70% kogu kindlustuse kuludest. „Usun, et see peaks kindlustuse põllumeestele atraktiivseks muutma,“ ütles ta.

Kindlustustoetuse alla käivad Gorbani sõnul ilmastikutingimused, erinevad looma – ja taimehaigused, keskkonnajuhtumid jms. „Kindlustada saab kõike, mis on seotud loomadega, põllusaadustega, marjapõõsaid, puuviljapuid, mesilastarusid jne,“ loetles Gorban. Kindlustusjuhtumiga on tegu siis, kui hukka on läinud vähemalt 20% põllumajandussaadustest.

Selleks, et põllumajanduskindlustustoetust saada, peab põllumees pöörduma PRIA poole ja tegema taotluse.