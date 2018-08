Viljandi naftabaasi kasum naasis plussi

Ainult tellijale

Viljandis vedelkütuste, peaasjalikult diisli hoiuteenust pakkuv Viljandi Naftabaas naasis mullu kasumisse, ent kaotas pisut käibes.

Kas sihid saavutati, aruandes välja ei tooda, ent enda eest kõneleb seegi, et mullusest 8000 euro suurusest puhaskahjumist jõuti mullu 45 600 euro suurusesse plussi. Käive samas pisut langes: kui mullu oli see 5,3 miljonit, siis tänavu alla 5,1 miljoni euro.

Viljandi Naftabaasi põhitegevusala on vedelku?tuste käitlemine, sealhulgas hoiuteenuse osutamine aktsiisi-, tolli- ja kommertslaos Viljandis Reinu teel. Muuhulgas hoiustatakse osaliselt Eesti riigi diislikütuse reservvaru, selgub kodulehelt.

Viljandi Naftabaasi ainuomanik on eelmise aasta Äripäeva Rikaste TOPis 358. koha saavutanud Kaisa Orav. Dividendi ta firmast tänavu võtta ei plaani, ehkki tulevikus on selleks võimalust ohtralt - jaotamata kasumit on firmas üle 389 000 euro.