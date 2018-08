Microsoft avastas Vene häkkerite katsed solkida Kongressi valimisi

Microsoft teatas täna, et avastas Venemaa katsed mõjutada novembris tulevaid USA Kongressi valimisi, vahendasid CNN ja Associated Press.

Microsoft märkis oma teates, et “Vene valitsusega seotud häkkerirühmitus on loonud valedomeene, mis on osutunud kahe konservatiivse organisatsiooni – Hudsoni instituudi ja Rahvusvahelise Vabariikliku instituudi – võltsinguks”. Ettevõtte andmeil oli samal moel loodud veel kolm valedomeeni, mis justkui kuulusid USA Senatile.

Microsofti president Brad Smith teatas ajakirjanikele, et häkkerite “tegevus keskendub peamiselt demokraatia õõnestamisele”, ehkki senise põhjal saab öelda, et keegi pole neid saite külastanud. Valedomeenid olid ehitatud nii, et häkker saab infiltreeruda lehele siseneja arvutisse, varjatult seal toimetada ja andmeid varastada. “Meil pole kahtlust selles, kes on asja eest vastutav,” rõhutas Smith.

Microsofti teatel on rünnaku taga häkkerirühmitus Strontium, mida tuntakse ka nimede all Fancy Bear või APT28. AP lisab, et 2016. aasta presidendivalimiste “Vene jälge” jahtiv eriprokurör Robert Mueller peab seda rühmitust otseselt seotuks GRU ehk Venemaa luure peavalitsusega. Just see häkkerigrupeering korraldas ka toonased veebirünnakud Demokraatliku partei rahvuskomitee ja partei presidendikandidaadi Hillary Clintoni pihta.