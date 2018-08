Anne Mere: põua mõjud jõuavad lähiajal iga tarbijani

Poole sajandi suurim põud jättis endast maha valusa märgi, mis hakkab lähikuudel, hiljemalt oktoobris, mõjutama pea igat tarbijat, kirjutab HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere tänases Postimehes.

"Küllap on kõik eestimaalased viimase kuu aja jooksul mööda Eestit ringi sõites imetlenud heinapalle teeäärsetel põldudel ning nende otsas isegi pilte teinud. Mina leidsin end tänavu aga mõttelt, et teeveertel vedeleb terve varandus: kui veel mõni aeg tagasi oli heinapalli hind viis eurot, siis tänavu ulatuvad hinnad isegi 50-60 euroni," kirjutab Mere Postimehe arvamusloos.

Kuigi Eesti eri piirkondades on põua mõju põllusaadustele erinev, saadakse praeguste prognooside järgi põllult kätte tavapärasest 30-50 protsenti vähem saaki, kirjutab Mere. "Samasugune on olukord ka meie lähiturgudel, tegelikult kogu Euroopas. Poole sajandi suurim põud jättis endast maha valusa märgi, mis hakkab lähikuudel, hiljemalt oktoobris, mõjutama pea iga tarbijat, sest rohusööt ja teravili on toiduainete väärtusahela peamised toorained ning hinnatõus loomade toidulaual tähendab kodumaise kauba kõrgemat hinda ka poodides."

Mere sõnul on tegemist laiaulatusliku kriisiga, mis võib viia paljude toiduainete tootmisahelas tegutsevate ettevõtete tegevuse koomale tõmbamise või turult kadumiseni.

