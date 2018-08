Eestlase jaoks lihtsustub Lätti kolimine

Eile sõlmisid Eesti ja Läti valitsus ühisistungi järel riikidevahelise andmevahetuse lepingu, mille eesmärk on soodustada inimeste vaba liikumist Eesti ja Läti vahel ning tagada meie elanikele elukohapõhised teenused ja toetused.

Kokkuleppe eesmärk on arendada Eesti ja Läti koostööd inimeste ja nendega kaasas käiva info vabas liikumises. Samuti lihtsustub lepingu sõlmimise järel riigiasutuste koostöö perekonnatoimingute info vahetamisel. Kui keegi kolib Eestist Lätti või vastupidi, ei pea ta tulevikus enam kaht riiki oma elukohamuutusest teavitama: edaspidi hakkab info kahe riigi vahel liikuma automaatselt. Rahvastikuregistrite andmete vahetamise leping on oluline ka teenuste ja sotsiaaltoetuste tagamisel.

Andmete vahetamine garanteerib, et kahe riigi elanikud saavad elukohapõhiseid teenuseid ja toetusi, milleks neil on ka õiguslik alus.

Peaminister Jüri Ratas märkis, et on veel suur samm astuda, et kahe riigi ametite andmevahetus sünkroniseerida, kuid oleme koostööks valmis. "Hea näide on Soome, kellega Eestil andmevahetus mitmel tasandil juba toimib," lisas Ratas.

Eesti vahetab rahvastikuregistri andmeid veel Soome ning Leeduga.