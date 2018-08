Trump ähvardas jälle Euroopa autotööstust

Hoolimata kokkuleppest hoiduda tollidega mängimast enne, kui USA ja EL on välja selgitanud, kuidas vastastikuseid tolle vähendada, ähvardas USA president Donald Trump jälle kehtestada Euroopa autodele kõrged tollid.

USA uurib praegu ka seda, kas autoimporti oleks võimalik klassifitseerida ohuna riiklikule julgeolekule, kuid kaubandusminister Wilbur Ross on kinnitanud, et sellega enne novembrikuiseid valimisi kindlasti valmis ei jõuta.

Trumpi administratsioon üritas Politico andmetel sündmuse tähendust pisendada ning kinnitas, et president hoiab antud lubadustest kinni.

„Me maksustame kõik Euroopa Liidust tulevad autod 25protsendilise maksuga,“ lubas Trump Lääne-Virginias peetud valimisüritusel, vahendab väljaanne Politico. Ometi leppisid Trump ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker alles kuu aega tagasi kokku , et enne kahe osapoole läbirääkimiste lõppu tolle vastastikku ei kehtestata.

Euroopa Liit on USA autoimpordivastase retoorikaga püsti hädas, sest see tähendaks tollide kehtestamist kaupadele 50 miljardi euro ulatuses.

Juulis kokku lepitud läbirääkimiste esimesed sissejuhatavad istungid on praeguseks peetud ning Politico teada on Euroopa Liit valmis täielikult loobuma USA autodele praegu kehtivatest tollidest, mis marginaalselt ületavad USA praeguseid tolle, kuid selline tulemus on vähetõenäoline, sest USA täiesti konkreetselt ei taha loobuda koduse kergeveokite ja pick-up-sõidukite turu kaitsest.