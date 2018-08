Jüri Ratas kuulutas nulltolerantsi rahapesule

Ainult tellijale

Valitsuskabinet andis täna rahandusministeeriumi juures tegutsevale valitsuskomisjonile ülesande esitada tänavu oktoobris ettepanekud, kuidas veelgi tõhustada rahapesuvastast võitlust, teatas valitsus.

Peaminister Jüri Ratase kinnitusel peab Eestis rahapesu suhtes valitsema nulltolerants, seisis pressiteates. "Viimastel aastatel on muudetud rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaseid reegleid rangemaks. Tänane regulatsioon erineb oluliselt ajast, mil suuremahulisi kahtlasi tehinguid tehti. On oluline, et koostöö riigi ja finantsasutuste vahel jätkuks," ütles ta.

Äripäev kirjutas täna, et kuigi Eesti rahapesu tõkestamise seadused on viimastel aastatel karmistunud, võiksid trahvid finantskuritegude eest olla veelgi kopsakamad ja ulatuda miljonite eurodeni.

Rahandusminister Toomas Tõniste sõnul on ametiasutused astunud jõulisi samme, et vähendada riske ning hoida pangandussektori suhtes usaldust. "Näiteks Danske panga rahapesukahtluse juhtumis oli oluline roll finantsinspektsiooni 2014. ja 2015. aasta tegevusel, mille tulemusel oli pank sunnitud riskantse mitteresidentide äri lõpetama. Samal ajal anti vastav info edasi ka Taani järelevalveasutusele," lausus ta.