Rand ja Tuulberg ehitab Fausto Capitalile Tartusse ärihoone

Fausto Capital sõlmis lepingu ehitusfirmaga Rand ja Tuulberg, kes ehitab Tartusse Turu tänava äärde uue kolmekorruselise ärihoone.

Hoone suletud netopind on 3423 ruutmeetrit, selle juurde kuulub parkimisplats ning ka majaalune parkla. Maja valmib tuleval suvel.

Hoone esimesele korrusele tulevad teenindus- ja kaubandusettevõtted ning need koostöölepingud on sõlmimisel. Teisele ja kolmandale korrusele kolib Telia Tartu kontor.

Fausto Capital on 15-aastase ajalooga Eesti kapitalil põhinev kinnisvaraarendusettevõte, mis keskendub eelkõige kinnisvarainvesteeringutele, arendades, üürides ja hallates kaubandus-, büroo- ja elamukinnisvara. Ettevõtte portfelli kuulub kokku üle 58 000 ruutmeetri kaubandus- ja äripinda ning varade maht on kokku üle 100 miljoni euro.