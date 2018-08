Reuters: USA majanduskasv aeglustub

Äripäev 23. august 2018, 15:24

USA majanduskasv tõusis teises kvartalis viimase nelja aasta kõrgeimale tasemele, kuid tulevaks aastaks aeglustub see pea kaks korda, selgub Reutersi analüütikute seas korraldatud küsitlusest, oma osa languses jääb ka kaubandussõja süüks.

Möödunud aasta pooleteist triljoni dollari suuruse maksukärpe toel tõusis USA majandus teises kvartalis aastaga 4,1 protsenti, kuid 100 majandusanalüütiku seas tehtud uuring ennustab, et kärpe mõju kaob ning majanduskasv aeglustub. Kolmandas kvartalis oodatakse 3 ning neljandas kvartalis 2,7 protsendi suurust kasvu.

Tulevaks aastaks ennustavad analüütikud, et majanduskasvu üldist kulgu hakkavad mõjutama kaubandussõja tulemused. Kui vastastikune tollide kehtestamine kaubanduspartneritega jääb praegusele tasemele, siis on mõju võrdlemisi väike, sest need puudutavad peamiselt vahekaupu ning elektroonikat. Kuid septembris on plaanis alustada tollidega, mis puudutavad juba tarbijakaupu ning arvestades lõpptarbimise kõrge osakaaluga USA majanduses, on nende mõju juba märgatavam.

Ühtekokku ütles kaks kolmandikku küsitletutest, et nad arvestasid tollide negatiivse mõjuga. Positiivset mõju ei oodanud keegi.