Soome tõstab teemaksu idee lauale

Äripäev 23. august 2018, 11:04

Soome majandusuuringute keskus Etla soovitab lähiaastail kasutusele võtta teemaksud, nagu nägi ette kunagise Nokia tegevjuhi Jorma Ollila töörühma 2013. aastal kokku pandud kava.

Täna avaldatud raporti autorid tuletavad meelde, et tänapäevane tehnoloogia võimaldab muuta teemaksu suurust vastavalt sellele, kui suur koormus mingil lõigul on. See muudaks liiklust linnas sujuvamaks ja lihtsustaks linnaplaneerimist.

Autorid soovitavad teise tõhusa transpordiinvesteeringute allikana kinnisvaramaksude tõstmist. „Kinnisvara maksustamine on hea võimalus kasutada osa teeinvesteeringutega kaasnenud kinnisvara hinnatõusust nende investeeringute rahastamiseks, eriti kasvukeskustes,“ juhib tähelepanu Etla uuringujuht Niku Määttänen.

Ka erarahastus kasutavad nn elukaaremudelid võivad raporti järgi tulla kõne alla taristuehituse rahastamisel, aga need nõuavad hoolikat läbimõtlemist.