"Elektriauto suur toetus rikkus turu"

Otsus lõpetada 2014. aastal elektriautode toetused rikkus mõneks ajaks turu, kuna toetuse summa oli nii suur, ütles Elektritransport OÜ juhatuse liige Raul Potisepp.

Äripäeva raadio hommikuprogrammis ütles Potisepp, et tarbijate jaoks ei olnud pärast toetuse lõppemist enam elektriauto hind nii köitev, mistõttu sellise auto valik langes ära.

Elektriautosid rentimiseks pakkuva ja kasutatud elektriautode müügiga tegeleva Elektritranspordi juht leiab, et vaatamata toetuste puudumisele sobivad elektriautod praegu Eestisse. "Autotootjad tulevad välja suuremate akudega, mille sõiduulatused on 200–400 km. Sellised läbisõidud on päris paljudele vastuvõetavad. Eriti väikeses Eestis, kus kiirlaadimisvõrgustik on päris hea," ütles ta.

Potisepa sõnul peaks praegu Eestis liikuma ligikaudu 1300 elektriautot, kuid ennustuste järgi peaksid sellised sõiduvahendid jõudma massidesse järgmise kümnendi keskpaigas ja eelkõige Euroopas, Ameerika Ühendriikides ja Hiinas. Põhjus peitub peamiselt akude jätkuvas odavnemises, mis peaksid tavaliste autodega võrreldes saavutama hinna pariteedi.