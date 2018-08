Kesk-Euroopa on raske tööjõupuuduse küüsis

Äripäev 27. august 2018, 13:43

Peugeot ja teiste suurte autotootjate tehased on Slovakkias toonud kaasa väga kõrge tööhõive

Kiire palgatõus ja töökäte nappus ei ole Baltikumi eripära, sarnaste probleemidega on kimpus ka kõik Kesk-Euroopa riigid.

Riigid, kust veel mõne aasta eest töötud edasi Lääne-Euroopasse rändasid, on praeguseks täistööhõivele päris lähedal ning tulevikuski on neil karta tööealiste vähenemist, kirjutab Financial Times. Nimelt ootab lähema 30 aasta jooksul Poola, Ungari, Tšehhi ja Slovakkia elanikkonda ees 13protsendiline kahanemine.

Samal ajal on Lääne-Euroopa ettevõtete kohalikud filiaalid rajanud usinalt tehaseid üle kogu piirkonna. JPMorgan rajab uue kontori Varssavisse, Jaguar Land Rover toob uue Land Rover Discovery tootmise Slovakkiasse ning Daimler ja BMW ehitavad üksteise võidu tehaseid Ungarisse.

Kõrge tööhõive paistab silma ka palkades, mille tõus Euroopa keskmist mäekõrguselt ületab. Viimase kaheksa aasta peale kokku on euroala nominaalne palgatõus jäänud alla 15 protsendi, Ungaris seevastu on palgad tõusnud üle poole ja teistes Kesk-Euroopa riikides jäänud 30–40 protsendi vahepeale. Ja seda kiirenevas tempos: esimeses kvartalis oli tööjõukulude kasv neljas riigis 8–10 protsenti.