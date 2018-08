Raadiohommikus: kas börsikauplemisest on võimalik teha endale elatusallikas?

Äripäev 27. august 2018, 17:17

Hommikuprogrammis vastame küsimusele, kuivõrd reaalne on loobuda palgatööst ja muuta börsil kauplemine enda elatusallkaks? Võtame kokku ajakirjanik Liina Laksiga kõige värskemad globaalsed uudised ja jututeemad ning räägime need lahti.

Stuudiokülaline on Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart, kes möödunud nädalal käis välja turismimaksu mõtte. Küsime talt otse, kas ta on endiselt seda meelt, et rohket kriitikat pälvinud idee ellu viia.

11.00–12.00 „Investor Toomase tund“. Seekordne saatekülaline on suurärimees Ain Hanschmidt, kellelt kuuleme, miks müüdi maha Pirita Top Spa ja kuhu vabanenud raha minna võiks. Lisaks uurime investeerimis- ning ettevõtluskeskkonna muutuste kohta viimase mitmekümne aasta jooksul, mis on investeerimisettevõtte Infortar järgmised sammud, mida tasuks tänasel noorel õppida, et tulevikus edukas olla ja palju muud. Saadet juhivad Kaspar Allik ja Liina Laks.

13.00–14.00 „Tööstusuudised eetris". Esimeses saates on külas siseminister Andres Anvelt ja metallitööstuse Stera Saue juht Veiko Vaher, et rääkida tööjõust. Saates on juttu nii sisserände piirarvust ja selle muutmisest kui ka ebaseaduslikust tööjõust. Räägime ka riigi ja tööstussektori pidevast vastandumisest. Saadet juhib Tööstusuudised.ee juht Harro Puusild.

15.00–16.00 „Eramaja ehitus“. Mööbli- ja sisekujundusstuudio D-Sign sisearhitekt Dina Gontšarova räägib, millises faasis tasub kaasata eramaja valmimisse sisearhitekt ning kuidas ühe kodu sisustuslahendus võiks koostöös valmida. Kõne alla tulevad viimase aja trendid ning õpetussõnad, kuidas leida oma eramajale ajatu ja nägus sisekujundusstiil. Saatejuht on Lauri Leet.