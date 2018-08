Raadiohommikus: Eestit on tabanud tehingubuum

Äripäev 28. august 2018, 15:49

Päev jätkub kolme saatega:

11.00-12.00 „Finantsuudised fookuses“. Kantar Emor avaldas möödunud nädalal finantsseireuuringu, kus selgus, et ligi kolmandik elanikest peab oma majandusseisu heaks või väga heaks, mis on aastate lõikes parim näitaja. Aga mis seis on säästmise ja investeerimisega? Uue saatesarja avasaates kõnelemegi sellest, milline säästja ning investeerija eestlane on. Külas on Kantar Emori uuringuekspert Lele Aak ning Luminori panga Baltikumi investeerimisnõustamise juht Anton Skvortsov. Saatejuht on Priit Pokk.

13.00-14.00 „Arvude taga“. Töötamise registrit ootab ees muutus, mille kohaselt tuleb tööandjal peagi registrisse kanda iga töötaja kohta veel lisaks ametinimetus, töökoha asukoht ning tööaja määr. Saates on külas statistikaameti registripõhise rahva ja eluruumide loenduse projektijuht Diana Beltadze, tööandjate keskliidu analüütik Raul Aron ning maksu- ja tolliameti maksuauditi osakonna üksusejuht Oscar Õun. Saatejuht on Priit Pokk.

15.00-16.00 „Metsamajanduse hooandja“. Seekordne teema on lageraie versus püsimetsandus. Hiljuti kirjutasid Eesti Maaülikooli metsakasvatuse teadurid Jürgen Aosaar ja Mats Varik Eesti Päevalehes, et lageraie pole saatanast. Uurime tänases saates nende käest, kas lageraie pole siis üdini negatiivne ja kaalume lageraie kõrval püsimetsanduse plusse ja miinuseid. Saadet juhib Liis Amor.