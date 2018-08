Riik plaanib idufirmadele tuge

Äripäev 29. august 2018, 14:20

Majandusarengu valitsuskomisjon arutas kõrgtehnoloogiliste iduettevõtete toetusmeetme loomist, mis suurendaks idufirmade arvu ning lihtsustaks nende jõudmist välisturule, kirjutas ITuudised.ee.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on iduettevõtete alustamise määr Eestis üks kõrgeimaid Euroopas ning need on tähtis osa meie majanduskeskkonnast. "Kõrgtehnoloogiliste idufirmade majanduslik potentsiaal on meie riigi jaoks kindlasti suur, kuid nende arengut piirab just vähene kapital ettevõtte algfaasis, mistõttu ei jõua paljud neist kasvu ja majandusliku eduni," selgitas ta.

Komisjonis iduettevõtete toetamise võimalusi esitanud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammisti sõnul on viimase kümne aasta jooksul Eesti iduettevõtted kaasanud 900 miljonit investeeringuid, millest üle 90% on välisinvesteeringud.

Valitsuskomisjon leidis, et toetusmeedet iduettevõtete arenguks on vaja, kuid milline see olema saab, selgub rahandusministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi analüüsi tulemusel. Ettepanekud edasisteks sammudeks esitavad ministrid komisjonile hiljemalt novembris.