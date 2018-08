Bigbank lõpetas Hispaanias uute laenude andmise

Ainult tellijale

Bigbanki laenuriskide vähendamise poliitika tõi pangale korraliku kasumi ka teises kvartalis, muu hulgas on Hispaanias aktiivne laenumüük lõppenud.

Teises kvartalis teeniti puhaskasumit 5,2 miljonit eurot, mis on enam-vähem samal tasemel aastataguse ajaga. „Kasumlikkus on kasvanud eeskätt tänu strateegia edukale järgimisele. Keskendumine madalama krediidiriskiga klientidele on võimaldanud lisaks töötava laenuportfelli kasvatamisele vähendada laenukahjumeid. Ehkki see on põhjustanud intressimäärade järkjärgulist langust, mis mõjutab intressitulu, on laenukahjumite vähenemine olnud oluliselt suurem kui intressitulu langus,“ seisab aruandes.

Veel sulges kontsern oma inkassofirma Balti Võlgade Sissenõudmise Keskuse Leedu tütarfirma, põhjuseks sealse laenuportfelli kvaliteedi paranemine tasemele, kus eraldi inkassotiiba enam vaja ei lähe.

2018. aasta teise kvartali lõpu seisuga oli Bigbankis 426 töötajat, neist 224 Eestis, 80 Lätis, 76 Leedus, 17 Soomes, 14 Hispaanias ja 15 Rootsis.