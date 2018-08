Eesti ei toeta Euroopa Liidu piiride militariseerimist

Eesti ja Saksamaa on kindlalt vastu Austria ettepanekule kasutada ELi välispiiridel rohkem Euroopa vägesid, vahendab Reuters.

Austria on Euroopa Liidu eesistujamaa ning otsib võimalusi immigratsioonipoliitika muutmiseks, meenutades 2015. aastal toimunud kriisi, kui Euroopasse põgenes enam kui miljon inimest sõjakolletest üle maailma.

Neljapäeval toimunud kohtumisel pani Austria ultraparempoolne valitsus ELi kaitseministritele ette kasutada sõjaväge selleks, et takistada dokumentideta inimeste pääsemist üle liidu välispiiride. Austria kaitseminister Mario Kunasek kirjeldas plaani lähtuvalt Austria enda kogemusest sõjaväe kasutamisel, kuid rõhutas, et sõjaväelased peaksid sellisel juhul alluma politsei juhtimisele, rääkisid diplomaadid kinniste uste taga toimunud kohtumise järel.

ELi migratsioonipoliitikaga on rahulolematud ka Itaalia ja Ungari, üks neist on praktiliselt sulgenud sadamad merepõgenikele ning teine ehitanud piirile müüri. EL samal ajal juhib Vahemerel missiooni, mille eesmärk on püüda inimsmugeldajaid, kuid maapiiridel lubatud suuremat koostööd pole siiani näha.

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku suurendada järgmise eelarveperioodi vältel Euroopa piirikaitses Frontexis töötavate piirivalvurite arvu 10 000 inimeseni. Praegu on neid mõnisada.