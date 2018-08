Ehitajad lasid uue teehoiukava auklikuks

Maanteeamet: põhiteede laiendamiseks napib liiklussagedusest

Liiklusohutuse eesmärgil oleks põhiliste teede laiendamine hea, kuid praegu vähemalt tegelik teekasutus seda ei nõua, möönis maanteeameti peadirektor Priit Sauk kirjalikult antud intervjuus.

Narva, Pärnu ja Tartu põhimaantee laiendamine neljarajaliseks on mõistagi poliitiline otsus, aga kas liiklustiheduse või ka tuleviku kulude mõttes on põhimaanteede täies pikkuses laiendamine põhjendatud?

Lihtsalt öeldes sõltub kavandatavate sõiduradade arv tee ristlõikes tee eeldatavast liiklussagedusest. Eeldatav liiklussagedus on 20 aastat pärast objekti valmimist tee ristlõiget ööpäevas läbiv sõidukite arv. Juhul, kui eeldatav liiklussagedus ületab 14 500 autot, tuleb kavandada 2 + 2 ristlõikega tee. Kui eeldatav liiklussagedus on üle 8000 sõiduki ööpäevas, tuleb kaaluda 2 + 1 ristlõikega tee rajamist.

Arvestades suurimate põhimaanteede prognoositavat liiklussagedust, ei ole nende arendamine täies pikkuses 2 + 2 maanteeks vajalik ning põhjendatud. Samas liiklusohutuse seisukohast toetab maanteeamet ka 2 + 2 lahenduse kavandamist kõigi põhimaanteede ulatuses, kuid me ei tohi unustada meile pandud ülesannet kogu teedevõrgu säilitamise ja tasakaalustatud arendamise kohta.

Kui suur probleem on tegelikult „remondivõlgnevus 840 miljonit eurot“, tavalugejale kõlab selline number päris rängalt, kui kiire selle võlgnevuse vähendamisega tegelikult on? Praeguse kava järgi vist suurt midagi ei muutu, olukord jääb praegusele tasemele, k.a „võlgnevus“.

Remondivõlg näitab, et me ei saa kõiki teid remontida õigel ajal, vaid teeme seda mõningase hilinemisega. See ei ole majanduslikult kõige otstarbekam, kuid piirid seab eelarve.

Hetkeseisuga teede üldine seisukord veidi paraneb, kuid mitte piisavalt, et remondivõlga vähendada. Põhiliselt mõjutab remondivõlga paremuse suunas rekonstrueerimine. Teised remondimeetmed on pigem säilitava iseloomuga ehk lükkavad rekonstrueerimist edasi.

Uusehitused mõjutavad remondivõlga vähem, kuna korras tee kilomeetreid tuleb sealt vähe ning hind on igal kilomeetril kõrge.

Arvestades järgnevatel aastatel teehoiuks eraldatud vahendeid, on teehoiukavas keskendutud teede säilitamisele, mistõttu remondivõla tuntavat vähenemist lähiajal ei paista.

Küsimus seoses 2 + 1 teelõikudega, täpsemalt 1rajalise osaga nendel lõikudel. Kui sellisel lõigul on keskel postid ja möödasõit vastassuuna kaudu ei ole seal võimalik, siis mis juhtub, kui seal jääb veoauto teele seisma? Kas sellele on lahendus?

Esmalt tuleks hinnata, kui suure probleemiga on tegemist. Peaksime püüdma meenutada, kui tihti oleme liikluses osaledes maanteedel kohanud hädapeatunud sõidukeid, mis auto tehnilisest seisukorrast tingitult seisavad teel ning takistavad liiklust.

Võimalik, et sellised olukordi on, kuid siiski vaid üksikuid. Vaatamata sellele oleme keskpiirdega teede kavandamisel hädapeatunud sõiduki võimalusega arvestanud. Keskpiirdega teedel, kus ühe sõidurajaga teelõigu pikkus on üle ühe kilomeetri, oleme hädapeatunud sõiduki peatumiseks näinud ette nn SOS-taskud. Samuti on vajadusel võimalik kasutada bussipeatuse taskuid, tagasipöördekõrvu või lähimat ristmiku, et juhtida sõiduk madalama liiklussagedusega kõrvalteele.

Juhul kui tehnilise rikke ilmnemisel ei ole võimalik sõita SOS-taskusse, bussipeatusesse või väiksema liiklussagedusega kõrvalteele, on 2 + 1 teel võimalus peatada sõiduk tee peenral. Sellisel juhul tuleb sõidukist möödumisel kiirust oluliselt alandada, kuid liiklus saab edasi toimida.

Nüüd jäävad veel need juhud, kui sõiduki tehniline rike ei võimalda juhil mistahes kirjeldatud võimalust kasutada ning sõiduk jääb seisma keset sõidurada. Sellisel juhul on liiklus häiritud ning tuleb oodata eritehnika saabumist.

Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa ja Tallinna–Pärnu–Ikla maanteel, kus on rajatud 2 + 1 tee, millest mõni lõik on liiklusele avatud juba üle aasta, ei ole see siiani probleemiks olnud. Piiret saab päästeamet teatud kohtades ka eemaldada, tõstes pärast kinnituste eemaldamist piirde hülssidest välja ja viimase variandina on päästeamet treeninud ka piirde kiiret läbilõikamist.

Teehoiukavas on räägitud, et sildadele tuleks rohkem raha eraldada ning 52tonniseid veoseid nende peale sageli lubada ei saa. Kui suur probleem veoautode massipiirangu jõudmine 52 tonnile laiemalt Eestis teedel on, kas see toob kaasa olulisel määral lisakulusid?

Üldiselt on sillad Eestis heas seisukorras ja riigiteedel on jõutud sillad enne ära remontida või ümber ehitada, kui sild oma seisundiga on muutunud ohtlikuks. Küll on probleemiks eraldatud rahahulga vähenemine sildade remondiks, mis aastaid oli oluliselt suurem. Näiteks kui varem remonditi 30–40 silda aastas, siis uuel rahastusperioodil saame remontida 15–20 silda aastas ehk poole vähem, mis võib tekitada olukorra, et sillad lagunevad kiiremini, kui neid remontida jõutakse.

Eestis kehtivad 52tonnistele erivedudele Euroopa ühed karmimad nõuded – nõuame tavapärase 40- või 44tonnise täismassiga kuueteljelisele veokile (vähemalt 12 rehvi) seitsmendat lisatelge ning paarisrehve (kokku 26 rehvi), et hajutada koormust nõrga aluspinnase ja konstruktsiooni korral rasketes kliimaoludes. Lisaks nõuame GPSi ja kehtiva eriveose loa olemasolu ning andmete saatmist iga viie minuti tagant maanteeameti erilubade infosüsteemi, mis kannab nime VELUB.

Teatavasti on 52tonnise täismassiga ümarpuidu veokid Eestis juba üle kümne aasta ministeeriumi määrusega lubatud. Algul metsaveokeid talvel külmaga, seejärel aasta läbi. 2018. aasta 1. juulist on lubatud 52tonnine täismass kõigile veoseliikidele, mis VELUB tingimused täidavad.