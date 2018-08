Luminoril hoogne kasumi kasv

Äripäev 30. august 2018, 15:37

Luminor Eestile tõi teine kvartal kaasa suurema klientide aktiivsusese kõigis ärisegmentides, teenitud puhaskasum oli 14,5 miljonit eurot, mis oli 11,7 miljonit eurot rohkem kui eelmises kvartalis, teatas pank oma vahearuande kommentaaris.

Gunnar Toomemetsa sõnul on Luminor loodud just kohalikele ettevõtetele ja ettevõtlikele inimestele ning arvestab enim nende vajadustega.

„Teises kvartalis tulime edukalt välja hooajaliste tarbimislaenu- ja kaartide aktiveerimise kampaaniatega ja uute tarbimislaenude maht kasvas 4,2 miljoni euro võrra. Majanduse soodne olukord andis tõuke äri- ja korporatiivklientide segmentide tegevusele ning mahud kasvasid 2%. Teise kvartali tulemused kinnitavad, et Luminor Eesti on õigel teel,“ seisis teates.

2018. aasta II kvartalis olid Luminor grupi tulemused ja klientide aktiivsus kõigis ärisegmentides väga head ning ületasid eelmise kvartali tulemusi. Peamiselt saadi head tulemused tänu igapäevaste pangatoodete ja -teenuste kasutamise suurenemisele, müüginäitajate paranemisele ning kauplemis- ja riskimaandusinstrumentide sagedamale kasutamisele, teatas pank.

„Meie kõige tähtsam ülesanne on hoida tasakaalus klientide igapäevane teenindamine ja seesmiste ümberkorraldustega seotud tegevus. Tegeleme praegu sellega, et ühendada kuus organisatsiooni kolmes riigis. Meil tekib uus struktuur ja meie töö lihtsustub. Samal ajal loome vundamenti edasisele kasvule ja arengule. Ulatuse ja keerukuse poolest on see Baltikumis täiesti ainulaadne ettevõtmine,” sõnas Luminori grupi tegevjuht Erkki Raasuke.