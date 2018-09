ABB Eesti investeeris 2,5 miljonit eurot uude stantsimispinki

Tööstusuudised.ee 01. september 2018, 12:24

ABB Eesti mootorite ja generaatorite tehases installeeriti juuli lõpus uus stantsimispink, mis läks maksma pea 2,5 miljonit eurot.

Uuel töökindlamal pressil on märgatavalt suurem tootlikkus ning pikemad hooldusvälbad, mis võimaldavad jooksvate kulude kokkuhoidu. „Uus stantsimispink võimaldab teha tööd 30 protsenti efektiivsemalt,“ ütles ABB mootorite ja generaatorite äriüksuse juht Matti Pekkarinen tööstusuudised.ee-le.

Ta lisas, et pressil on mitmetasandiline ohutuskontroll, mis teeb selle operaatorite jaoks turvalisemaks ja on ühtlasi lihtsamini opereeritav, mis väljendub lühemates seadistusaegades.

Uue seadme tasuvusajaks hindab ettevõte viis aastat. „Stantsimispink töötab juba praegu kolmes vahetuses ning ka edaspidi vastavalt tootmiskoormusele,“ märkis Pekkarinen.