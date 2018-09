Kahjutuli hävitas Brasiilias hindamatu kultuurivara

Brasiilias Rio de Janeiros hävitas ulatuslik tulekahju Rahvusmuuseumi hoone – tegemist oli riigi vanima teadusasutusega, mis koondas üle 20 miljoni hindamatu eksponaadi, vahendas riigi päevaleht Globo.

Lehe andmeil on muuseumi ekspositsioon praktiliselt hävinud. Praegu pole teada, kas tulekahjus oli ka inimohvreid. Leht lisab, et arvatavasti puhkes tuli pärast muuseumi sulgemist. Samuti pole teada põlengu põhjus. Kohalikes uudistes rõhutatakse, et muuseumitöötajad on korduvalt kurtnud riikliku raha vähenemise ning hoone lagunemise pärast.