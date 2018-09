Kohus: rahulolematu tellija peab ehitajale maksma 1,2 miljonit

Ehkki Sinimäe kooli ehituse tellinud AS KA Vaiko jättis töö kehvale kvaliteedile viidates ehitajale maksmata, tuleb ettevõttel nüüd, pärast kolm ja pool aastat kestnud kohtuvaidlust, maksta ehitajale koos viivistega 1,2 miljonit eurot, kirjutas Põhjarannik.

Tollases Vaivara vallas asuva Sinimäe uue koolimaja hanke võitsid 2014. aasta jaanuaris OÜ KRTL ja AS Termentum. Ehitus aga venis ettenähtust pikemaks ning vald keeldus puudustele viidates töid vastu võtmast ning jättis töövõtjatele osa tasust - pisut üle 700 000 euro ehk ligemale kolmandiku objekti lepingulisest maksumusest - maksmata.

Veebruaris 2015 kaebasid töövõtjad valla kohtusse, nõudes oma tasu ja viivist, Vaivara vald aga andis oma töövõtulepingust tulenevad õigused ja kohustused üle valla omandis ASile KA Vaiko. Harju maakohus ehitajate nõuet ei rahuldanud, need kaebasid edasi Tallinna ringkonnakohtusse ja viimase otsuse peale omakorda riigikohtusse, kirjeldas Põhjarannik olukorda.

Riigikohus otsustas Vaikolt töövõtjate kasuks välja mõista töötasu ja viivise umbes 216 000 euro ulatuses, sellele lisandus omakorda ringkonnakohtu uus otsus, millega mõisteti Vaikolt töövõtjate kasuks täiendavalt välja ligemale pool miljonit eurot ja lisaks viivis.

ASi KA Vaiko kassatsioonkaebust riigikohus menetlusse ei võtnud, ringkonnakohtu otsus jõustus augusti esimestel päevadel.

Kahe kohtuotsuse põhjal peab Vaiko ehitusfirmadele maksma pisut üle 1,2 miljoni euro, millest põhitasu ehitustööde eest moodustab alla poole. Ülejäänud summa koosneb menetluskulude hüvitamisest ja iga päev kasvavast viivisest.

Põhjarannik kirjutab, et kohtutäitur on arestinud peaaegu kõik Vaikole kuuluvad kinnistud, sh ka Sinimäe kooli kinnistu. Vaikol on kohtuotsuse täitmiseks aega 30 päeva.

Loe pikemalt Põhjarannikust.