Danske aktsia kukub

Äripäev 04. september 2018, 11:34

Danske aktsia on pärast värskeid rahapesu-uudised kukkunud ligi 6 protsenti.

Sõltumatu juurdlus tuvastas, et Danske panga Eesti filiaali kaudu liikus ainuüksi 2013. aasta jooksul läbi ligi 30 miljardi dollari ulatuses Venemaalt ja mujalt endisest Nõukogude Liidust pärit raha, kirjutas eile Financial Times.

Praegu maksab Taani panga aktsia 177,60 Taani krooni, mis on eilsega võrreldes 6,13 protsenti vähem. Aastaga on panga aktsia väärtus kukkunud üle 25 protsendi.

Danske pank teatas, et varsti saab neil valmis sisejuurdlus rahapesu kohta Eestis. "See lugu on väga keeruline ja üksikute infokildude põhjal ei saa teha järeldusi ei kahtlaste klientide hulga ega tehingute kohta," teatas Taani pank esmaspäeva hilisõhtul.

Danske teatas, et ei saa meedias avaldatud infot kinnitada ja nende sisejuurdluse tulemused on kavas avalikkuse ette tuua hiljem selle kuu jooksul. Danske juht Ole Andersen ütles, et järeldusi tuleks teha ainult täielikele faktidele tuginedes.

ABG Sundal Collieri väärtpaberitega kauplemise osakonna juht Tue Oestergaard ütles, et turg reageerib pealkirjadele, kuigi tegelikult ei saa 30 miljardi dollari põhjal mingeid järeldusi teha, sest keegi ei tea, kui palju on tavaline tehingute maht. "Teame väga vähe detaile, siin on liiga palju lahtist," rõhutas ta. "Tehingute maht on tõesti suur, aga me peame küsima, kui palju on tavaline maht? Me ei saa seda summat automaatselt võrdsustada rahapesuga," rõhutas ta.

Täpselt aasta tagasi avaldas Äripäev üle kahe kuu väldanud uurimistöö koos mitme riigi tippajakirjanikega – jahmatav paljastus ehk Aseri Laundromat rääkis, kuidas Eesti Danske kontodelt käis läbi 2,5 miljardit eurot Aserbaidžaani diktaatoriga seostatavat raha. Eelmisel aastal avaldatud artiklit saab lugeda SIIT.