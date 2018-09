Tallinnas tuleb ehitusluba senisest kauem oodata

Kinnisvaraturg on Eesti suuremates linnades endiselt aktiivne, kuid kohati on muutunud pikemaks ehituslubade menetlemise aeg, kirjutab kinnisvaraanalüütik Igor Habal büroo Uus Maa blogis.

Ehkki augustis oli tehingute arv aasta väikseim, oli kinnisvaraturg Tallinnas aktiivne - tänavuse kaheksa kuuga on Tallinnas sõlmitud ca 150 tehingut rohkem kui mullu sama ajaga. Üldiselt on pealinna kinnisvaraturg jõudnud rahulikumasse faasi, kus tehingute arvu tõus on pidurdumas ning varasematele aastatele iseloomulikku suurt kasvu ei maksa enam oodata, nendib Habal.

"Ehitusloa saanud eluruumide maht on juba mõnda aega languses. Samas ei peegelda see adekvaatselt kinnisvaraturu üldist seisundit, kuna arendajate hinnangul on ehitusloa taotlemise periood pikenenud," selgitas Habal ja lisas, et võrreldes eelmise aasta sama ajaga on kasvanud peamiselt elamumaa sihtotstarbega kehtestatud detailplaneeringute maht.

Hoolimata ehitushindade kiirest kasvust on korterite mediaanhind stabiliseerunud, see on sõltuvalt kuust 1700-1800 EUR/m2. Esimese kaheksa kuu võrdluses on aastane kasv 6,3%.

Augustis müüdi Tallinnas 698 korterit, mille mediaanhind oli 1712 eurot ruutmeetri eest. Võrreldes juuliga langesid tehingud 1,6% ja hind 1,3%. "Mullune august oli tehingute arvult üks aasta aktiivsemaid, mil müüdi 866 korterit. Mediaanhind oli aga täpselt sama - 1712 eurot ruutmeetri kohta," märkis Habal.

Teistes linnades teistmoodi

Teiste suuremate linnade areng on võrreldes Tallinna omaga veidi erinev - Tartus on aasta kasvu võimendanud mullune madal võrdlusbaas - tehingute arv on kaheksa kuuga suurenenud üle 170 võrra, mediaanhind 7,7%.

Augustis oli Tartu turg samuti aktiivne: neljandat kuud järjest sõlmiti üle 170 tehingu, samas kui eelmisel aastal ei jõutud ühelgi korral sellise tulemuseni. Korterite ruutmeetri mediaanhind oli augustis 1362 eurot, mis võrreldes juuliga kasvas 0,3% ning mulluse augustiga 1,7%.

Pärnu turg sõltub veelgi enam mõnest üksikust suurest arendusest, mis eelmisel aastal realiseerusid suuremas mahus kui sel aastal - hinnakasv on küll tugev (+15,2% võrreldes möödunud aasta kaheksa esimese kuuga), ent tehingute arv on veidi vähenenud (ligi 30 võrreldes mullu sama ajaga).

Augustis müüdi Pärnus 90 korterit, mille ruutmeetri mediaanhinnaks kujunes 996 eurot. Võrreldes juuliga kukkus see näitaja 9%, samas kui mulluse augustiga kõrvutades oli kasv 2,6%.

