Keskerakond näeb EKREs võimalikku võimupartnerit

Äripäev 05. september 2018, 12:27

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid nimetas mitu maailmavaatelist kokkulangevust, mis koostöö EKREga valitsuses võimalikuks teeks, vahendas ERR.

"Täna on mitu poliitilist momenti, kus võib öelda, et on kergem kokku leppida EKREga. On see näiteks presidendi otsevalimise küsimus, on see riigivõla küsimus teatud investeeringute jaoks – nii haridussse, sotsiaalsfääri kui ka julgeolekusse," rääkis Karilaid ERRile.

Samas rõhutas Karilaid, et Keskerakonna põhimõte on see, et mitte keegi ei ole partnerina välistatud.

"Kui küsida, kellega valitsust teha, kas Reformierakonnaga või EKREga, siis ütleks, et mõlemad on meile samaväärsed, teeme sellega, kellega saab kindlamad kokkulepped ja keda saab usaldada," ütles Karilaid.