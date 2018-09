Raadiohommikus: säästunippidest ja tarbijate ninapidi vedamisest

Äripäev 05. september 2018, 18:21

Kristjan Tamla https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180905/NEWS/180909840/AR/0/AR-180909840.jpg

Neljapäevases hommikuprogrammis tuleb juttu säästukultuuri arendamisest. Kuigi eestlaste vara on aastatega märkimisväärselt kasvanud, on mitmed analüütikud tõdenud, et enamik meist säästa ei oska.

Stuudiosse tuleb Swedbanki Investeerimisfondide juhatuse esimees Kristjan Tamla, kellega arutame, kuidas panna inimesi rohkem säästma ja milliseid mehhanisme võiks selleks luua. Teine külaline on tarbijakaitseameti turujärelevalve osakonna juhataja Hanna Turetski-Toomik, kellelt uurime, kuidas kõige sagedamini tarbijaid ninapidi veetakse ja mida selle vastu tegema peaks. Hommikuprogrammi veavad saatejuht Eliisa Matsalu ja uudistetoimetaja Liis Amor.