Samsung: hakkame telefone voltima

Samsungi mobiilidivisjoni juht DJ Koh ütles CNBC-le antud intervjuus, et tehnoloogiagigandi uuringute järgi tahavad inimesed nutitelefone, mida saab painutada ja vajadusel kokku murda.

BBC kirjutab, et see võib anda omakorda märku sellest, missuguste seadmetega on Samsung lähiajal välja tulemas. Kuulduste kohaselt on peale Samsungi ka teised telefonitootjad eesotsas Huaweiga plaanimas tulla välja nutitelefoniga, mida saab vajadusel pooleks murda, kusjuures telefonil pole nii-öelda poolituskohta.

Samas väitis Koh, et praegu midagi konkreetset Samsungil lettidele tuua pole. Ta lisas, et kuigi kokku volditavate telefonide arendus on keeruline, on Samsung kohe-kohe sellega lõpule jõudmas.

Koh selgitas, et kui mõelda päriselt niisuguse tootega väljatulemisele, siis sellel peab olema kindel eesmärk. "Iga seade, iga uuendus peaks andma meie lõpptarbijale kindla sõnumi," ütles Koh.