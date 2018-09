Tööle sõitmise aeg peaks olema tasustatud?

Mida pikem on sõit tööle, seda tõenäolisemalt teeb inimene selle ajal juba tööd, selgus uuringust, mis tõstatas küsimuse, kas see aeg peaks juba olema arvestatud tööajaks.

Suurbritannia ülikooli uuring tõstatas küsimuse, kas ka tööle sõitmise aega peaks lugema tööajaks. See tuleb muidugi kõne alla vaid siis, kui tööle sõitmise ajal tehakse töö asju.

Briti teadurid uurisid 2016.–2017. aastal 5000 reisijat, kes sõitsid rongiga tööle. Selgus, et 54 protsenti pikemal marsruudil sõitjatest ja 36 protsenti lühemal marsruudil sõitjatest vaatasid juba sõidu ajal töökirju ja vastasid neile. Enamik uuringus osalenuist ise ei pidanud seda töö tegemiseks, vaid leidis, et nad lihtsalt teevad natuke ettevalmistusi, et tööle jõudes oleks lihtsam.

Uuringu tutvustusel nentisid teadurid, et järeldused selle kohta, kas tööle sõitmise ajal töö tegemine tähendab, et tööaeg on pikem, tuleb siiski teha Briti võimudel, vahendab The New York Times.

Tegelikult on juba palju riike tulnud välja ettepanekuga, et tööle sõiduks kuluvat aega võiks lugeda tööajaks. Põhjus on selles, et ületöötamisest on saanud suur probleem. Näiteks levis hiljuti uudis 31aastasest Jaapani ajakirjanikust, kes tegi valimiste ajal kuuga 159 ületundi ja töötas end surnuks. Jaapanis on ametnikud probleemist aru saanud ja asunud ületöötamist piirama.