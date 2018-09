Start-up'id kui lapsed müügiks

Ainult tellijale

Allan Rajavee 07. september 2018, 06:00

Eesti iduettevõtetel läheb üle ootuste hästi. Noored ja vihased ettevõtjad inkubeerivad väikese tööjõukuluga mikroettevõtetes miljoni-ideid, avavad üha enam rahvusvaheliste investorite rahakotiraudasid ja kinnistavad Eesti innovatiivset mainet, kirjutab ajakirjanik Allan Rajavee.

Samas on iduettevõtted justkui langevad tähed, mis säravad Eesti majandustaevas vaid mõned aastad, kuni toimub exit ja need maanduvad mõne investeerimisfondi või suurfirma varahaldusportfelli. Musta huumori võtmes võiks isegi öelda, et start-up-ettevõtte loomine on nagu lapse saamine eeldusel, et võsuke antakse viiendal sünnipäeval vaheltkasuga lastekodusse ja pärast hooldusõiguse loovutamist asutakse kohe järgmist tegema.

Start-up-liikumine on justkui 1990. aastate kauboikapitalismi edasiarendatud versioon. Kui 1990. aastate alguses tegid ettevõtjad mõne krooni eest ostetud tsehhidest odava tööjõu templid, mis pakkusid tööd sadadele eestlastele, siis praegused iduettevõtted ei turusta mitte eestlaste töökust, vaid meie e-ideid ja visiooni helgest digitulevikust. Peamine vahe on, et sellest turundusest ei lõika enam kasu mitte sajad tootmistöölised, vaid väike grupp tihti individualistliku maailmavaatega innovaatoreid ja arendajaid.

Küpsem majandusruum