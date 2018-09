EKP: kinnisvaraturg võib viia järgmine kriisini

Äripäev 06. september 2018, 13:41

Euroopa Keskpanga järelevalvejuht Daniele Nouy on kahtlustab, et Euroopa uus kriis saab alguse kinnisvaraturult.

Euroopa järgmine kriis võib saada alguse kinnisvaraturult, vahendas Reuters Euroopa Keskpanga järelevalvejuhi Daniele Nouy' intervjuud LETA uudisteagentuurile.

Nouy' teatel on pangad praegu paremini valmistunud võimalikuks kriisiks kui kümnend varem.

Rekordiliselt madalate intressimäärade tõttu on kinnisvarahinnad mitmes kuumemas piirkonnas jõudsalt tõusnud. Nouy ütles, et ei tea järgmise kriisi põhjustajat, aga ta kahtlustab kinnisvaraturgu. "Me teame kindlalt, et uus kriis tuleb. Aga me ei tea, millal ja miks see tekib," ütles ta.

Kuigi pangad on paremini kapitaliseeritud, likviidsus on suur ja raha odav, hoiatas Nouy, et mõned pangad ei ole olnud piisavalt edukad, et hankida rohkemat likviidsust ajaks, kui turg peaks sattuma surve alla.