Eestis on 11 400 täitmata ametikohta

Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides oli teises kvartalis ligi 11 400 vaba ametikohta, teatas statistikaamet. Kõige madalam oli vabade ametikohtade määr kinnisvaraalases tegevuses.

Võrreldes eelmise kvartaliga kasvas vabade ametikohtade arv 8%, ent vähenes eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes 5%. Vabade ametikohtade arv on olnud üle 10 000 alates eelmise aasta esimesest kvartalist.

Ametikohti on Eestis praegu üldse kokku 602 200, mis on eelmise kvartaliga võrreldes 1% rohkem. Kõige rohkem ametikohti on töötlevas tööstuses (18%), kaubanduses (15%) ja hariduses (10%). Töötlev tööstus ja kaubandus on ka Eesti suurimad tööpakkujad – vabade ametikohtade arv oli teises kvartalis neis sektoreis kõige suurem (vastavalt 1810 ja 1750 kohta). Vabade ametikohtade arvu poolest järgnes haridus (1100 kohta).

Vabade ametikohtade osatähtsus ametikohtade koguarvus oli tänavu teises kvartalis 1,9%, mis oli 0,1 protsendipunkti suurem kui eelmises kvartalis ja 0,2 protsendipunkti väiksem kui eelmisel aastal samal ajal.