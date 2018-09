Euroopa ärilehed valisid parima tippjuhi

Ainult tellijale

Euroopa ärilehed valisid eile Kopenhaagenis Euroopa aasta tippjuhiks Volvo Carsi tegevjuhi Håkan Samuelssoni.

Håkan Samuelsson asus Volvo Carsi juhina tööle 2012. aastal, kui ettevõttel oli raske aeg ja oli vaja kulusid koomale tõmmata. Müük oli kokku kuivanud ja ettevõte jõudis napilt kasumisse. Selle ajaga võrreldes müüakse nüüd 400 000 auto asemel aastas 600 000 autot ja kasum on jõudnud nullist 15 miljardi Rootsi kroonini. Samuelssoni juhtimise all teatas Volvo, et alates 2019. aastast on igal nende tehasest välja sõitval autol elektrimootor. Volvo on süvendanud koostööd Hiina emafirma Geely Holdinguga, et arendada isesõitvaid autosid.

Seniks, kuni nad mind vallandavad. Ma ei tea. Aastani 2020 tundub, et meil juhtub veel väga palju põnevaid asju. Selle ajani jätkan kindlasti. Ma ei ole kunagi üheski teises ametikohas nii kaua olnud ja see on tore. Kui alustasin, siis töötajad polnud rahul, et kogu aeg on nii palju muudatusi ja uusi juhte. Aga nüüd nad saidki kellegi, kes on isikliku rekordi selle ametikohaga purustanud.

Volvo eesmärk on müüa aastal 2020 kokku 800 000 autot. Omanikud kavandavad ettevõtte börsile viia. Mida teie kui juht sellest arvate?

Ma ei võta seda kui mingit isiklikku eesmärki. Ma arvan, et Volvoga on väga põnev töötada ja minu jaoks pole mingit vahet, kas me oleme eraomanduses või avalik ettevõte. Ma ei arva, et üks on parem kui teine.

Milline juht te olete?

Minu meelest on avatus väga tähtis. Räägin asjadest nii nagu nad on ja katsun asjad lihtsad hoida. Ma olen ka väga uudishimulik. Tahan alati teada, kuidas meil teistega võrreldes läheb ning mul on detailide kohta väga palju küsimusi. See ongi edu võti – olla alati siiralt huvitatud, mitte teeselda, et sind huvitab. Kui julged küsida ja kaasa mõelda, siis julged ka ümber mõelda. See nõuab teatavat enesekindlust ning seda olen aastatega õppinud.