Euroopa rahapesu vastase võitlusega ei kiirusta

Suured rahapesuskandaalid on pannud küll Euroopa Liitu mõtlema seniste reeglite edasise karmistamise peale, kuid vähemalt tänavu ühegi täiendava meetmeni ei jõuta.

Euroopa Parlamendi finantskuritegude erikomisjoni liige Sven Giegold märkis lehele, et Euroopa Komisjoni raport on ilmne tunnistus sellest, et pangaliidus rahapesu järelevalve ei tööta ning Euroopa Komisjonile pole jäänud ühtegi ettekäänet, millega probleemi lahendamist edasi lükata.

Valimiste-eelsel hooajal ei juhtu miskit

Kuigi rahapesu vastase võitluse karmistamise vajalikkusest on Euroopa Liidu kõrged pead järgemisi rääkinud, ei tähenda see, et niipea ühtegi muudatust lauale tuleks. Esialgsed mõtted aasta lõpuks midagi juba valmis saada on nüüd lükatud kindlalt teisele poole järgmisi valimisi, mis toimuvad 2019. aasta maikuus, mille järel vahetub ka Euroopa Komisjoni koosseis.

Võimalike meetmetena on pakutud uusi juhiseid sellele, kuidas pankades rahapesu vastu paremini võidelda ja koostööd ELi ja riiklike asutuste vahel parandada. Komisjoni dokumendis soovitatakse põhimõtteliselt anda Euroopa Pangandusjärelevalvele (EBA) rohkem õigusi rahapesu vastu võitlemiseks, kuid sealsamas on mööndud, et ega EBA-l ei ole esiteks piisavalt töötajaid selleks ja teiseks on asutuse käed-jalad lähemad aastad tööd täis seoses Londonist Pariisi kolimisega.

Seda, millal võiks edasi minna selliste plaanidega nagu ELi tsentraalse rahapesu vastase võitlusega tegeleva asutuse loomisega, pole Euroopa Komisjoni kavas isegi märgitud. "Komisjon võib neid plaane kaaluda juunis 2019," seisab dokumendis.