Playtech müüs sadade miljonite eest osaluse kauplemisplatvormis

Eestist alguse saanud mängutarkvaraarendaja Playtech müüs kogu 10% osaluse veebiplatvormis Plus500 ligi 176 miljoni naela eest (228 miljonit dollarit). Ettevõtte ei avaldanud, kes oli osaluse ostja.

Playtech müüs 11,4 miljonit aktsiat hinnaga 15,5 naela aktsia kohta. Playtechile jääb õigus saada osa Plus500 dividendimaksest, mis on umbes 16 miljonit eurot, teatas Playtech. Playtechi teatel on kavas müügist saadud tulu kasutada võla vähendamiseks ja muude äriliste eesmärkide täitmiseks.

Investorile: Plus500 P/E on 6,38, dividenditootlus 10,6% ning PB 7,32.

Plus500s on hiljuti muutusi olnud veel: päev varem müüsid 8% osaluse Plus500s hulk asutajaid, öeldes, et ettevõtte vastu tunnevad huvi paljud institutsionaalsed investorid. Plus500 teatas teisipäeval, et asutajatele Alon Gonen, Gal Haber, Elad Ben-Izhak, Omer Elazari ja Shlomi Weizmann kuulub siiski veel umbes 8% ettevõttest.

Aktivist-investor Odey Asset Management, millel on Plus500s 6,7% osalus, avalikustas teisipäeval oma 5,02 protsendise osaluse Playtechis.

Iisraeli juurtega Londoni börsil kauplev Plus500 (LON:PLUS) on online-kauplemisplatvorm, mis pakub peamise instrumendina CFDsid (hinnavahelepinguid). Ettevõtte käive ulatus mullu 437 miljoni dollarini, puhaskasum 199 miljoni dollarini. Ettevõtet juhib Asaf Elimelech.

Playtech oli Plus500 suurim investor, kellele kuulus 10% ettevõtte aktsiatest. Suuruselt järgmine on investeerimispank JPMorgan.

Äripäev kirjutas augusti alguses suure ülevaate Eestist alguse saanud Playtechi käekäigust. Mängutarkvarafirma Playtech on saanud viimasel aastal mitu valusat hoopi ning ettevõtte aktsiatega on toimunud kummaline tehing. Lisaks on asutaja Teddy Sagi osalust ettevõttes märkimisväärselt vähendanud ning asutanud konkureeriva ettevõtte. Loe pikemalt siit.