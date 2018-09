Hiinas tegutsejaid nörritavad tariifid ja ärikultuur

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Hiinas tegutsedes on kõige olulisemad head sidemed, äri planeerimist segavad aga ka ettearvamatult muutuvad tariifid.

"Meie tegeleme elektriskuutritega, aga meil on ka näiteks elektrijalgratta toode. Praegu on EL otsustamas, et sellele hakkavad rakenduma märkimisväärsed tariifid. Omapärane on see, et võib-olla tuleb tagantjärele maksta tollimaksu, mis on absurdne. On selgelt aru saada, et selle taga on grupp ühe riigi – ma nimesid ei nimeta – tootjaid," märkis Reinsalu. ELi turul saavad nii eelise kohalikud. "Mis on fine, aga see tekitab tarbijatele hinnatõusu – Hiinas toodetud asjad muutuvad kallimaks," sõnas ta.

Hiinas juba aastaid elektriskuutreid tootva OÜ Stigo juhatuse liige Ardo Reinsalu rääkis, et Euroopa Liit (EL) on otsustanud kehtestada hulga uusi tariife, mis ähvardavad firmat lausa tagasiulatuva maksukoormisega.

Kui tegu on tootega, millel võiks olla hea turg, siis tehase omanikul on kindlasti lehma lellepoeg, kellel on naaberkinnistul täpselt samasugune tehas. Andres Meesak

Tema sõnul võiks tootmise ka tagasi ELi tuua, aga see välistaks jällegi Aasia turul tegutsemise. "Kahes kohas toota ei jõua, me oleme liiga väikesed," möönis Reinsalu.

Tarvis riigi tuge

Stigot on Hiinas aidanud Eesti valitsuse tugi. Reinsalu sõnul tegi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse esindaja Shanghais Priit Martinson nende kohalikule partnerile taustakontrolli, kui nad tegutsemist alustasid, et kontrollida, kas selline inimene on üldse olemas. "Hiinas tuleb igasuguseid koostööettepanekuid. Ka saatkonnas on suurepärased inimesed, kellest on väga suur abi," rääkis ta.

Kohalike ametnike omavoli eest kaitsevadki vaid head sidemed. "Kui suudad näidata, et oled riiklikul tasemel hinnatud koostööpartner, on see väga suur tugevus. Väga palju võimu on ametnikel. Võid täna minna ühe juurde dokumentidega, ta teeb parandusi. Kahe nädala pärast teeb teine ametnik teistsuguseid parandusi," tõi Reinsalu näiteks.

Äri sööb närve

Andres Meesak ajas Hiinas Qmesl Europe’i müügidirektorina led-valgustite äri. Tänaseks on ta firmast taandunud ja ärikeskkonna kohta kiidusõnu ei jaga. "Lihtne ei ole see kindlasti. Ärikultuurist aru saamiseks läheb üksjagu aega ja närvirakke," sõnas ta.

Meesak rõhutas samuti, kui oluline on kontrollida kohalike partnerite tausta. "Ka meie ärikatsetus sinna läks – hiinlaste enesereklaamivõime on märkimisväärne, nad hindavad oma võimekust üle. Kui oled piisavalt kaua seal sees, hakkad aru saama, kus see tõde on. Algajana tundub, et ongi ilgelt ägedad ettevõtted, aga kui reaalsetesse tehastesse jõuad, saad aru, et need on alumise otsa firmad," möönis ta.

Ka intellektuaalomandiga on asjad halvad. "Kui allhankega sinna lähed, siis pole küsimus selles, kas toode varastatakse, vaid kui kiiresti. Kui tegu on sophisticated tootega, millel võiks olla hea turg, siis tehase omanikul on kindlasti lehma lellepoeg, kellel on naaberkinnistul täpselt samasugune tehas. Meie enda hiinlased naljatasid, et copyright in China means right to copy," rääkis Meesak.