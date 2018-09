Raadiohommikus: ajutine tööjõud ja tähelepanu võitmine

Äripäev 11. september 2018, 17:48

Kolmapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis on külas idufirma GoWorkaBit juht Kristjan Vanaselja, kellega tuleb juttu ajutise tööjõu kasutamisest.

11.00-12.00 „Õigusruum“. Seekord on saate teemaks inimeste arendamine. Kuidas end kindlustada töötajate ülesostmise vastu ning mida pidada silmas inimeste arendamisel, et töötaja lahkumise järel oleks ettevõtte sees piisavalt sobilikke ja ettevalmistatud inimesi, kes saaksid vabaks jäänud kohale asuda. Sel teemal jagavad näpunäiteid ja kogemusi Swedbank Eesti karjäärikeskuse juht Grete Kotkas ning Katrin Oblikas, kes on nõustamisfirma Grant Thornton Baltic inimeste ja organisatsioonikultuuri juhtivnõustaja. Saatejuht on Aivar Hundimägi.

13.00-14.00 „Töö ja palk“. Tänane saade on salvestatud konverentsil "Palga Päev 2018". Pakume teile kuulamiseks vestlusringi "Diferentseeritud tasustamine – kuidas hoida ja motiveerida oma staare ehk võtmetöötajaid". Osalevad Mait Raava (Pro Konsultatsioonide juht ja juhtimiskonsultant), Ülle Matt (Swedbanki personalijuht), Irene Metsis (G4S Eesti personalidirektor), Agu Vahur (CV-Online’i juht), Maria Kütt (Coca-Cola HBC personalijuht) ja Gerli Jõgi (EASi personali- ja arenguvaldkonna juht).

15.00-16.00 „Juhtimislabor“. Mistahes muutuste kavandamine ja elluviimine kipub tekitama pingeid ja mõnikord jäävadki suurepärased ideed poolele teele pidama. Enamasti on probleemi tuumaks inimlikud tõrked, kommunikatsiooniprobleemid ja järjekindluse hajumine. Kuidas juhina inimesi kaasa tõmmata ja vastupanu ennetada? Muutuste agiilsest elluviimisest ja sprintide kaupa liikumisest räägib psühholoogiadoktor ja Eesti Energia teenindusprotsesside juht Eva-Maria Kangro. Saatejuht on Keit Ausner.