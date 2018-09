Merkel: Euroopa Parlamendi valimised panevad liidu proovile

Äripäev 12. september 2018, 13:27

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ütles, et järgmisel aastal toimuvad Euroopa Parlamendi valimised panevad proovile Euroopa Liidu ühtsustunde.

Merkel kutsus täna Bundestagis Euroopa riike üles koostööd tegema, et lahendada migratsiooni- ning kaubandusprobleeme.

Liidukantsler väitis, et migratsiooniga seotud väljakutsed on oluliselt suuremad kui kümnendi alguses Euroopa Liitu raputanud võlakriis. Merkel sõnas, et Euroopa Liit peab lootma oma tugevusele globaalsel turul ning käituma üksmeelselt.

„Ma olen õnnelik, et me oleme osa Euroopast ja Euroopa Liidu kaubandusläbirääkimised toimuvad kõigis Euroopa riikides. Ja et meil on ühine valuuta, et meil pole võimalust spekuleerida teiste valuutadega,“ ütles Merkel.