Putin: Venemaa peaks kasutama erinevaid valuutasid

Äripäev 12. september 2018, 15:14

Venemaa president Vladimir Putin ütles täna Vladivostokis toimunud majandusfoorumil, et Venemaa peaks majandus- ja kaubandustegevuses kasutama rohkemaid valuutasid kui üksnes USA dollar, vahendab Reuters.

Putini sõnul ei peaks Venemaa lootma rahvusvahelistes tehingutes üksnes dollarile.

Venemaa keskpank on viimastel kuudel silma jäänud selle poolest, et on ostnud aktiivselt kulda ning Hiina jüaane.

Venemaa keskpanga andmeil suurenesid Venemaa kullavarud juulis 29 tonni võrra. Tegu on suurima kuuajase tõusuga alates möödunud aasta novembrist. Viimase kahe aastaga on Venemaa kullavarud kasvanud kokku 37%.